Sovnet i bil etter at han hadde kjørt kjæresten til fengselet

En 43 år gammel mann fra Sandnes er dømt for ruskjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Søndag 2. april 2017 skulle 43-åringen kjøre fra Sandnes til Sandeid fengsel, noe som er en kjøretur på i underkant av tre timer. Hensikten med turen var å kjøre kjæresten til fengselet.

Etter å ha levert kjæresten fortsatte han ferden tilbake mot Stavanger. Politiet fikk etter kort tid melding om at bilen til 43-åringen kjørte vinglete, og da politiet rykket ut fant de ham sovende i bilen ved en bensinstasjon i Vindafjord.

Han hadde da parkert bilen ved bensinpumpene og lagt seg til å sove i bilen. Politiet oppfattet ham som sløv da de tok kontakt med ham, og en blodprøve har i etterkant vist at han var påvirket av amfetamin og klonazepam som tilsvarer en promille på over 1,2.

Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på det 43-åringen hadde forklart i det første politiavhøret som ble foretatt samme dag.

I dette avhøret han å ha tatt en valiumlignende tablett. I tillegg viste retten til at en narkotikahund hadde markert på 43-åringen og hans lommebok, og en politibetjents forklaring om at det luktet amfetamin av lommeboken.

LES OGSÅ: Skal ha spylt samboeren med kaldt vann

Ble ikke trodd

I retten nektet 43-åringen for å ha tatt andre tabletter, men ble ikke trodd da retten mente at hans forklaring ikke var troverdig i lys av de øvrige bevisene i saken.

15. desember 2017 kjørte 43-åringen bil på Madlaveien i Stavanger. Han forklarte i retten at han skulle kjøre til noen i familien, da han følte seg syk. Han ble stoppet av politiet i en rutinemessig kontroll og kunne ikke framvise gyldig førerkort siden dette var beslaglagt i forbindelse med kjøreturen til Sandeid fengsel.

Også 8. august i fjor kjørte han bil i Stavanger og ble målt til 57 kilometer i timen i en fotoboks. Han hadde heller ikke ved denne kjøreturen gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i omkring 30 dager. Samtidig la retten på at saken var blitt svært gammel, uten at 43-åringen kunne lastes for dette. Dermed ble straffen betinget fengsel i 20 dager, 5000 kroner i bot og tap av førerrett i to år.

LES OGSÅ: Var voldelig mot hunden sin

LES OGSÅ: Forlot samboeren på restaurant og gikk på strippeklubb