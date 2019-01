Sønner får erstatning for øreklyping

Da mannen nylig møtte i Stavanger tingrett erkjente han ikke straffskyld.

Saken startet opp ved at skolen sendte en bekymringsmelding til barnevernet den 22. november 2017 etter at den ene sønnen hadde forklart seg om en hendelse som fant sted dagen før.

Denne dagen var 40-åringen alene hjemme med ungene og kona var ute med venner. Den ene sønnen spilte på PC-en og fikk beskjed av faren om å slutten, noe han ikke ville.

Det endte med at 40-åringen kløp ham i øret og trakk ham ut av loftstuen.

Retten kom til at det var forskjellige forklaringer om det videre hendelsesforløpet, men la til grunn at han videre tok tak i sønnens genser og styrte ham til rommet hans og dyttet ham inn på dette. Sønnen snublet imidlertid i dørstokken slik at han falt og slo seg i nesen.

Ringte til kona

40-åringen ringte da til kona, fortalte hva som hadde skjedd og ba henne om å komme hjem.

Han sa også til en annen sønn at nå kunne han ikke bo hjemme lenger. Da kona kom hjem ba hun ham om å pakke tingene sine og bo hjemmefra en stund, noe han også gjorde.

Mannen var tiltalt for å klype/dra sønnene i øret og klype dem i armen i perioden fra 2016 til november 2017.

Ikke trodd

«Tiltalte bestrider å ha utøvd vold og ha gjort noe straffbart mot barna. Han har forklart at holdt den ene sønnen i øret for å få dennes oppmerksomhet, men verken kløpet eller dratt», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Mannen forklarte også at han hadde tatt guttene i armen for å geleide dem inn på rommet eller for å skille dem når de slåss, men aldri for å gjøre dem vond – og at dette har skjedd når de har gjort noe galt, ikke har fulgt familiens

regler eller ikke har gjort noe de har fått beskjed om.

Det mente retten ikke var troverdig og la ved bevisvurderingen forklaringen til barna til grunn.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at volden var i nedre sjikt av det som rammes av bestemmelsen. Retten kom også til at saken var blitt noe gammel og satte straffen til 45 dagers betinget fengsel.

Han må også betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av sønnene.

Odd Rune Torstrup, mannens forsvarer, sier til RA at dommen vil bli anket.

