Solgte bakervarer – ble slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at firmaet Anna Barsegen AS ble slått konkurs.

Firmaet har drevet med bakeriutsalg for Jærbakeren i Arkaden før de stengte dørene i januar i fjor.

Siden har Subway overtatt lokalene.

Firmaet ba om å få en nedbetalingsplan, noe som ikke var aktuelt for Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et beløp på 107.307 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Firmaet omsatte i 2016 for nesten 3,3 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt samme år på 268.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og at betalingsproblemene ikke er av midlertidig art.

Jæren tingrett kom også til at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. februar i år.

