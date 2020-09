Snekkerfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten og skatteoppkreveren som begjærte at en 43 år gammel mann fra Ryfylke ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 493.415 kroner i skatt og avgifter.

43-åringen har drevet et snekkerfirma som et enkeltpersonforetak.

Retten kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

43-åringen erkjente å være insolvent, men ba om å få 14 dagers utsettelse på å betale beløpet.

Retten viste til at han allerede har fått utsettelse fra 1. september fram til nå uten at han har klart å gjøre opp gjelden.

Dermed kom retten til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. oktober.

