Snekkerfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 36 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 145.570 kroner i skyldig skatt og tvangsmulkt.

36-åringen har drevet et snekkerfirma på Jæren som et enkeltpersonforetak og bestred ikke at skattemyndigheten har et krav mot ham.

Jæren tingrett kom til at betalingsproblemene var ikke forbigående og at skyldneren var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil blir avholdt den 17. juni i år.

