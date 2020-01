Like før klokken 15, torsdag ettermiddag, fikk politiet melding om to personer som kranglet og sloss utenfor et kjøpesenter i Gravarsveien i Sandnes.

Begge blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Krangelen dreide seg om parkeringsforhold, skriver operasjonsleder for Sør-Vest politidistrikt på Twitter.