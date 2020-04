Slo vakt da han var på russetreff

I september i fjor kom Haugaland tingrett til at den 21 år gamle mannen skulle frifinnes for vold. Påtalemyndigheten anket dommen og nylig var saken oppe på nytt i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

21-åringen er bosatt på Sola og våren 2018 var han med i en russegruppe sammen med 14 andre. Gruppen hadde egen russebuss og 21-åringen var også leder for russegruppen. 23. februar 2018 var de på et russetreff på et utested i Haugesund, og kom dit ut på kvelden eller tidlig natt til 24. februar.

På et tidspunkt var 21-åringen på toalettet. Da han kom tilbake så han at det var knuffing mellom hans gruppe og en annen gruppe på stedet. Blant annet var det en del krangling og «drittslenging» om hvem som var best.

LES OGSÅ: Politihund sporet opp voldsmistenkt

Gikk mellom

21-åringen bestemte seg for å gå imellom de to gruppene for å avverge en mer negativ utvikling, og henvendte seg først til sin egen gruppe og ba dem om å roe seg – før han ba den andre gruppen om å roe seg ned.

Den ansvarlige på utestedet så at det var en konflikt mellom de to gruppene og tilkalte en vekter. Vekteren forklarte i retten at han tok tak i 21-åringen som han hadde observert slo en annen person.

Vekteren førte deretter 21-åringen bort til et slags gjerde inne på utestedet. Der forklarte han 21-åringen at han var vakt og ba ham om å roe seg ned. 21-åringen bekreftet at han skulle gjøre dette, før han tildelte vekteren to slag i pannen.

LES OGSÅ: Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank

Svimmel og omtåket

I etterkant av dette fikk han to slag i nakken. Dette førte til at han ble omtåket og svimmel, noe som igjen førte til at han slapp grepet han hadde på 21-åringen. Deretter kjente fornærmede at han fikk flere spark av fornærmede, blant annet i magen.

Politiet kom til stedet og disse overtok kontrollen på 21-åringen.

Under ankeforhandlingen ble to av 21-åringens venner ført som vitner i saken. Gulating lagmannsrett kom til at det var en påfallende likhet i deres forklaringer.

«Ingen av dem var i tvil om de viktige punktene i hendelsesforløpet. Dette er i seg selv meget bemerkelsesverdig da hendelsen fant sted for mer enn to år siden», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Samtidig kom retten til at det ikke er holdepunkter for å si at disse vitnene har forklart seg bevisst uriktig for retten, men at det framstår som nokså åpenbart at de hadde snakket sammen og kommet til en felles forståelse av det som hadde skjedd. Dermed kom rettens flertall til at 21-åringen skulle dømmes for volden.

Straffen ble fengsel i 60 dager der 30 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble 21-åringen dømt til å betale 965 kroner i erstatning og 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

LES OGSÅ: Var av den oppfatning at hvis han ikke angrep, ville han blitt «slått til helvete»

LES OGSÅ: Planla stort bryllup – kjøpte 355 liter sprit