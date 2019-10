– Slo sønnen i hodet og skremte datteren

En 37 år gammel mann er tiltalt for vold mot sønnen.

Dette ved at han i perioden fra julen 2017 til og med juni 2018 ved flere anledninger skal ha slått sønnen sin i bakhodet.

Tiltalen lyder også på at han ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en annen person eller på annen måte ha krenket en annens fred.

Grunnlaget for dette er at han skal ha utøvd volden mot sønnen mens datteren så på og at hans opptreden var skremmende for datteren.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 5. november i år.

Politiadvokat Kristin Aasberg Ueland har tatt forbehold om legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

