Slo samboeren da hun ikke ville kjøre ham til butikken for å kjøpe mer øl

En 44 år gammel mann er nylig dømt for vold mot samboeren sin.

Den 18. mars i fjor satt 44-åringen i parets bolig på Auglend i Stavanger og drakk øl.

44-åringen, som var alkoholpåvirket, ba samboeren om å kjøre ham til butikken for å kjøpe mer øl.

Dette nektet hun å gjøre, noe som førte til at 44-åringen ble svært sint på henne.

Samboeren gikk inn på et annet rom der hun tok på seg øretelefoner for å høre på musikk.

44-åringen gikk da etter henne og uten forvarsel ga han henne et slag med flat hånd i bakhodet slik at øretelefonene falt av. I forbindelse med slaget fikk hun også en risp/hudavskrapning bak øret.

– Ikke noens sjåfør

Den andre voldsepisoden fant sted 12. februar i fjor.

Også denne dagen var 44-åringen beruset.

Han ba samboeren om å kjøre og hente kameraten hans.

Samboeren ville ikke dette og sa til ham at hun ikke var noens sjåfør.

Det førte til at 44-åringen ble sint på henne noe som førte til at hun gikk inn på rommet til parets datter og satte seg ned på sengen.

Ristet henne

44-åringen sparket opp døren, gikk bort til henne, satte seg på henne og ristet henne hardt i skuldrene mens han kom med grove beskyldninger mot henne.

Mens dette fant sted var også datteren til stede i rommet.

Politiadvokat Stian Eskeland la ned påstand om at 45-åringen ble dømt til 45 dagers fengsel.

Retten la noe vekt på personlige forhold og kom til at straffen skulle settes til 45 dagers fengsel, men at denne skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Blant annet ble det lagt vekt på at 44-åringen har sluttet å drikke alkohol, som en følge av denne volden.

Retten kom også til at han skulle frifinnes for å betale fornærmede oppreisningserstatning.

Han ble heller ikke ilagt saksomkostninger.

