Roganytt

34-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for grov kroppsskade.

Hendelsen fant sted på Tau den 17. juli i fjor omkring klokken 12.20.

34-åringen forklarte at han tidligere denne dagen hadde fått vite noe som hadde skjedd et år tidligere, men ville ikke forklare i retten hva dette var.

Han forklarte imidlertid at han ble forbannet av det han hadde fått vite og at han tok en vedkubbe og gikk inn på badet, hvor kameraten befant seg, og slo ham i hodet med vedkubben.

Ifølge 34-åringen forsto han med en gang at han hadde gjort noe dumt. Han startet førstehjelp, fikk fornærmede til legevakten hvor de etter hvert ble sendt til sykehuset.

Her ble det konstatert kraniebrudd og indre blødninger.

Stavanger tingrett kom til at volden skjedde uten foranledning og at den hadde karakter av overfall.

Retten kom også til at vedkubben måtte anses som et «særlig farlig redskap» og viste til at denne var 34 centimeter lang og seks centimeter bred.

I formildende retning la retten vekt på at 34-åringens uforbeholdne tilståelse, samt at han umiddelbart hadde gjort det han kunne for å hjelpe fornærmede.

Det ble også lagt noe vekt på at 34-åringen og kameraten var blitt venner igjen. Dermed ble straffen satt til seks måneders fengsel.

