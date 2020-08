Slo mann i ansiktet med lysestake

Den 62 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett. Volden fant sted i en bolig på Auglend omkring klokken 21.20 den 7. desember i fjor.

Stavanger tingrett viste til politiets påtegning og kom til at det var snakk om en kroppskrenkelse av mer alvorlig karakter og at skal etter rettspraksis reagere som utgangspunkt reageres med ubetinget fengsel.

Retten viste også til at volden er utført ved at det er brukt en lysestake i metall mot fornærmedes hode/ansikt og at slaget har hatt stort skadepotensial.

Retten viste også til at ambulansepersonell som kom til stedet anbefalte fornærmede å sy kuttet han fikk i ansiktet, men at fornærmede ikke ønsket dette.

I grenseområdet

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett ville volden, dersom såret hadde blitt sydd, blitt regnet som en kroppsskade. I den forbindelse ble det også vist til plasseringen av såret og at dette var i ansiktet.

«Sett hen til voldsutøvelsen, herunder bruk av gjenstand og plasseringen av slaget, framstår det som kun tilfeldigheter at skadene ikke ble alvorlige», heter det i dommen.

Stavanger tingrett kom til at kroppskrenkelsen 62-åringen skulle dømmes for lå i grenseområdet mot kroppsskade.

Ikke uprovosert

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at volden ikke framstår som helt uprovosert og at dette må vektlegges i formildende retning.

Retten la også noe vekt på 62-åringens uforbeholdne tilståelse.

Stavanger tingrett kom til at tilståelsen i liten grad har bidratt til en oppklaring av saken, men at 62-åringens erkjennelse har hatt en prosessøkonomisk gevinst.

Retten fant ikke grunnlag for å dømme ham til samfunnsstraff. I stedet ble han dømt til ubetinget fengsel i 60 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

