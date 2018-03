Roganytt

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot den 47 år gamle mannen fra Stavanger.

Den går på at han i perioden fra 2004 til mars 2017 skal ha utsatt samboeren for fysisk og psykisk mishandling.

Ved flere anledninger skal han ha revet henne i håret.

Han skal også ha ved flere anledninger skreket, ropt, trampet i gulvet og kastet diverse gjenstander i veggen eller gulvet slik at de knuste. Mens samboeren var gravid i 2005 skal han også holdt et glass over hodet hennes og knust dette og/eller kastet et glass mot henne.

– Mens hun var gravid

Han skal også jevnlig ha slått henne med flat og knyttet hånd i ansiktet og andre steder på kroppen. Flere ganger skal han ha slått henne slik at hun ble påført blåmerker.

Mens hun var gravid i 2005 skal han også ha slått henne i magen. Ifølge tiltalen skal også 47-åringen ha dyttet henne, dratt henne, tatt kvelertak på henne og dyttet henne inn i veggen eller lignende.

Blant annet skal han gjort dette flere ganger mens hun var gravid.

En gang i 2016 skal han ha dratt henne inn i gangen, slått henne i hodet, tatt tak rundt halsen hennes, presset henne inn mot veggen slik at fornærmede fikk problemer med å puste.

– Tok pengene hennes

47-åringen skal også flere ganger ha sparket samboeren og spyttet på henne i ansiktet og andre steder på kroppen.

Han skal også ved flere anledninger ha nektet henne å forlate huset og være sammen med andre.

Dersom hun gjorde dette skal han ha ropt og skreket etter henne.

På 47-åringens formaning skal samboeren ha satt sin lønn inn på hans konto. Han skal deretter ha tilbakeført mindre beløp til mat/lommepenger eller lignende.

Han skal også ha tatt telefonen hennes eller nettbrettet hennes og lest meldinger på disse, samt ropt til henne på grunn av innholdet på disse.

– Kalt for stygge ting

Han skal også ved en rekke anledniner ha kalt samboeren for stygge ting, flere ganger foran fornærmedes familie og venner.

En gang i 2016 skal han også ha tatt rundt skulderen til sønnen mens de var på et spisested i Stavanger og sagt: «moren din er en hore».

Tiltalen lyder også på at han ved flere anledninger skal ha utsatt datteren og sønnen for fysisk og pyskisk mishandling.

Etter at forholdet tok slutt i mars i fjor skal han også ha truet med å drepe fornærmede.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 16. april i år og det er satt av tre dager til saken.

Aktor i saken er politiadvokat Maren Retland, mens 47-åringenes forsvarer er Gunnar Ø. Helgevold.

