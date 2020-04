Slo fire menn i ansiktet og kastet stein på bil

I mai i fjor kom Jæren tingrett til at den 24 år gamle mannen skulle dømmes til fengsel i 120 dager for vold og skadeverk.

Dommen ble anket og Gulating lagmannsrett har bestemt at de skulle ta en ny vurdering av saken når det gjaldt straffeutmålingen.

Volden fant sted på parkeringsplassen til et kjøpesenter i distriktet den 17. mars 2018.

Her ble 24-åringen først utsatt for rasistiske tilrop av fire menn. Han gikk deretter hjem før han kom tilbake til stedet og slo de fire i ansiktet.

Da de forsøkte å komme seg unna kastet han stein på bilen til den ene av de fire, noe som medførte skraper på bilen og knust frontrute.

LES OGSÅ: – Fant ganske mye penger på joggetur

Enig i at straffen var for streng

Også politiadvokat Anne Marie Skeie, aktor i saken, var enig med Vegard Furdal Bråstein, 24-åringens forsvarer, om at straffen var for streng, og at det forelå flere formildende omstendigheter.

Skeie la ned påstand om at 24-åringen skulle dømmes til 60 dagers fengsel.

Gulating lagmannsrett var enig i at det foreligger formildende omstendigheter. Når det gjaldt de rasistiske tilropene var lagmannsretten enig med tingretten at 24-åringens handlinger var for omfattende og grove sammenholdt med

provokasjonen han var utsatt for.

Retten mente også at den måtte legge vekt på 24-åringen gikk hjem før han fem minutter senere vendte tilbake, men at foranledningen for volden måtte legges vekt på i formildende retning.

I tillegg kom Gulating lagmannsrett til at den skulle legge vekt på personlige forhold og at saken var blitt gammel uten at 24-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 60 dagers fengsel der 30 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs