Slo etter mann, men bommet og traff annen mann

Hendelsen fant sted ved 7-Eleven i Jernbaneveien natt til 8. februar i år. Både de tiltalte og fornærmede hadde drukket alkohol og var beruset. 20-åringen gikk etter hvert bort til fornærmede, la hånden på skulderen hans og sa «det lukter bæsj her».

Det førte til munnhoggeri og da fornærmede reiste seg opp slo 20-åringen mot ham, men en bekjent av fornærmede gikk da mellom de to. 20-åringen slo igjen for å treffe fornærmede, men i stedet traff han fornærmedes bekjent i ansiktet.

Etter dette sparket 20-åringen fornærmede i magen slik at han falt. Etter at han hadde reist seg kom flere personer til stedet, blant annet 22-åringen som slo fornærmede to ganger i ansiktet. Samtidig sparket 20-åringen fornærmede gjentatte ganger i kroppen.

Retten kom også til at de to skulle dømmes for å ha sparket en person i magen, som forsøkte å gå mellom, i forbindelse med hendelsen.

I tillegg kom retten til at 20-åringen skulle dømmes for flere voldshendelser som blant annet fant sted 19. oktober og 21. desember i fjor.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at 20-åringen i løpet av kort tid hadde utført flere voldshandlinger og dømte ham til fengsel i ett år og to måneder.

22-åringen ble dømt til fengsel i fire måneder.

