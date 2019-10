Slo da han fikk vite at mannen hadde hatt «intim forbindelse» med kjæresten

Voldsepisoden fant sted utenfor et utested på Skagenkaien natt til 1. juli i fjor.

Den 20 år gamle mannen forklarte i Stavanger tingrett at han hadde vært ute på byen og at han traff på fornærmede og en kamerat av ham.

Kameraten fortalte da at fornærmede hadde hatt såkalt «intim forbindelse» med 20-åringens daværende kjæreste. 20-åringen var beruset og slo fornærmede i ansiktet, skjønt det oppsto ingen skade i straffelovens forstand.

20-åringen har erkjent straffskyld for forholdet og forklarte at han ble aggresiv da han fikk vite om fornærmedes forhold til hans kjæreste.

Etter slaget ble 20-åringen pågrepet av en politipatrulje. Det ble tatt urinprøve av ham som viste bruk av hasj. Det ble også funnet hasj på ham, samt et knokejern.

Da politiet var hjemme hos ham samme natt ble det også funnet et batong.

Også den 23. september og var politiet hjemme hos ham og denne gangen ble det funnet 24 gram marihuana, 13 gram hasj og en teleskopbatong.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det skulle legges noe vekt på personlige forhold og at 20-åringen er i en situasjon der han prøver å rehabilitere seg.

«Retten har således kommet til, riktignok under noe tvil, at betinget fengsel er tilstrekkelig reaksjon over for ham», heter det i dommen.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 36 dager.

