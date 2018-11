Slåssing og bråk på byen

Klokken 02.42 ble to brødre i 20-årene bortvist fra sentrum. Bakgrunn for det er at de utløste brannalarmen på et utested.

Klokken 02.34 ble en vakt slått av en mannlig gjest på et utested i Sandnes. Politiet kjørte til stede og tok med en mann i 40-årene til arresten. Ifølge politiet har de opprettet sak på forholdet.

Klokken 02.34 rykket politiet også ut til slåssing i Stavanger.

– Politiet kom over en blodig mann på 23 år som var slått av en annen. Politiet oppretter sak, men begge var for beruset til å bli avhørt. Grunnen til slåssingen var at den ene parten hadde tatt noen matrester av en som satt og spiste, meldte politiet.

Klokken 02.08 dro politiet til et utested i Vågen i Stavanger hvor det ble meldt om slåssing.

– To menn på 22 og 23 år ble bortvist etter å ha sloss med hverandre. Kommer kanskje anmeldelse i ettertid fra en/begge parter, meldte politiet.

Klokken 01.51 fikk politiet melding om slåssing i Storgata på Bryne og var i kontakt med en mann som forklarte at han var blitt slått ned.

– Politiet har avhørt fornærmede og to mistenkte. Sak opprettet og de to mistenkte er bortvist fra Bryne sentrum, meldte politiet.

Klokken 01.40 var politiet på Hommersåk etter at det ble meldt om slåssing. Tre personer i 20-årene ble bortvist fra Hommersåk sentrum.

Klokken 00.24 ble det meldt at det har vært et slagsmål på et utested i Egersund mellom to personer.

– Politiet kjører fornærmede til legevakt. Mistenkte tatt med inn til politistasjonen, fornærmede måtte sy noen sting. Sak opprettet, meldte politiet.