Slagsmål på toget – én skadd i ansiktet

Politiet måtte natt til lørdag rykke ut til Paradis stasjon i Stavanger etter en melding om slosskamp ombord i toget som var på vei nordover. I utgangspunktet var det to personer som sloss, men flere blandet seg inn i slagsmålet i to-tiden. Én person hadde skader i ansiktet.



Ifølge politiet vurderer de to som slåss å anmelde hverandre. De to ble sendt i hver sin retning.