Natt til lørdag melder politiet om flere hendelser i distriktet.

Klokken 00.40 melder politiet om en 20 år gammel mann som ble bortvist fra Stavanger sentrum. Årsaken skal være at han var involvert i et slagsmål med en jevngammel. Politiet melder om mulig anmeldelse i ettertid.

I Egersund ble to menn på 25 år forsøkt bortvist fra Nytorget etter ordensforstyrrelse. Mennene etterkom ikke dette, og ble tatt med inn på politistasjonen og anmeldt.

I Haugesund kom en politipatrulje over en fest i Haraldsgata, klokken 02.50. Politiet melder at en 19-åring kjøres i arrest og anmeldes for ikke å rette seg etter politiets pålegg.

