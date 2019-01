Skulle tøffe seg for kameratene – tatt i 120 km/t

En 18 år gammel mann i nordfylket er dømt for å ha kjørt bil i 124 kilometer i timen i 60-sone.

Kjøreturen fant sted i Gismarvik den 9. desember i fjor.

Ifølge 18-åringen gjorde han dette for å tøffe seg for kameratene og han erkjente at han hadde ført bilen i denne hastigheten.

Haugaland tingrett kom til at farten var så høy at den i seg selv var fareskapende.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager i ly av at han så vidt var fylt 18 år da forholdet fant sted.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

