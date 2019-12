Skulle hente store mengder amfetamin – det gikk ikke som planlagt

Den 42 år gamle mannen fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett for befatning med 34,4 kilo amfetamin og 1,3 kilo marihuana.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse av samtlige forhold da han møtte i retten og har også gjort dette overfor politiet. Den går på at han på oppdrag fra en annen person skulle hente ut 21,5 kilo amfetamin fra en bod på et minilager i Stavanger for å personen som eide amfetaminet.

Da mannen den 10. mai i fjor skulle gjøre dette gikk det ikke som planlagt. Grunnen var at politiet allerede hadde vært på stedet, fjernet narkotikaen og byttet om på kodene som 42-åringen hadde fått oppgitt. Stavanger tingrett la til grunn at mannen også har hatt et narkodepot på og/eller i nærheten av boligen sin i Stavanger.

LES OGSÅ: Fikk julebordsgjesten de ikke ville ha

I et depot

Ved en anledning i mars i fjor mottok han via en kurèr omkring 9,5 kilo amfetamin fra en annen person. Han plasserte stoffet i et depot på vegne av den andre personen, etter å ha tatt ut 350 gram til seg selv.

42-åringen overleverte tre kilo av amfetaminet på vegne av den andre personen til en ikke navngitt kjøper, hvorav ett kilo skal ha blitt kjøpt for 80.000 kroner, mens de resterende to kiloene skal ha blitt returnert av kjøperen på grunn av dårlig kvalitet på stoffet.

Også en gang i juni/juli i fjor mottok han 3,4 kilo amfetamin og 100 gram marihuana fra en annen person via en kurèr. Denne gangen skal han ha gjemt narkotikaen på uteområdet på eiendommen der han bodde.

Statsadvokat Folke Åmlid la ned påstand om at 42-åringen skulle dømmes til fengsel i syv år.

Retten kom til at 42-åringen har vært aktør i et større narkotikanettverk av internasjonal karakter der rollen han har vært begrenset til depotforvalter.

Retten kom også til at han skulle ha en betydelig rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og dømte ham til fengsel i seks år og seks måneder.

Odd Rune Torstrup, 42-åringens forsvarer, sier at de er relativt godt fornøyd med dommen.

– Likevel vil den bli anket da vi mener at straffen burde være enda lavere, sier Torstrup til RA.

LES OGSÅ: – Vraket en annen manns campingvogn

LES OGSÅ: Trodde hun hadde funnet drømmemannen. Hun tok feil