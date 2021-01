Fredag kveld klokken 20.34 fikk nødetatene melding om røykutvikling fra et rekkehus i Øvre Stokkavei.

Det viste seg at det ikke hadde var noen brann. Det skal ha blitt brukt mye avispapir under peisfyring, som førte til all røyken, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistirkt.

Ingen personer ble skadet i forbindelse med røyken.

