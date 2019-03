Skulle frakte lik – det gikk ikke som planlagt

Tiltalen lød på at 22-åringen om formiddagen den 12. august 2017, sammen med en 30-åring, skal ha forsøkt å frakte liket av en 26-åringen som 30-åringen hadde kvalt og drept kvelden før.

Drapet fant sted i en omsorgsbolig på Ålgård og fornærmede ble drept ved at 30-åringen puttet gasbind i halsen på ham slik at han ble kvalt.

30-åringen er dømt til 13 år fengsel for drapet og for å ha forsøkt å partere liket i etterkant. Dommen er rettskraftig etter at 30-åringen nylig trakk anken i saken.

Når det gjelder 22-åringen var han også tiltalt for å ha forsøkt å frakte en koffert som blant annet inneholdt to gasbind som var benyttet til å kvelde avdøde dagen før. I tillegg skal kofferten ha inneholdt to par hansker som var benyttet ved forsøk på partering av liket samt avdødes klær.

Pirattaxi

22-åringen og 30-åringen kom i kontakt med hverandre i forbindelse med at 22-åringen kjørte pirattaxi som 30-åringen benyttet seg av.

Det hører med til historien at en annen pirattaxisjåfør nylig ble dømt for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med at han kjørte drapsmannen dagen etter at drapet fant sted.

Om morgenen den 12. august 2017 forsøkte 30-åringen å få tak i 22-åringen flere ganger. 22-åringen svarte først noe etter klokken 08.00. 30-åringen ba om at 22-åringen kom til den aktuelle leiligheten for å kjøre ham.

Da han kom til stedet klokken 09.15 var 30-åringen i stuen og var tydelig ruspåvirket og ustabil. På bordet lå en stor kniv og en klump med hasj.

Den døde 26-åringen lå på gulvet i stuen. 22-åringen som hadde kjørt 26-åringen og 30-åringen noen dager tidligere gjenkjente en tatovering og han forsto hvem avdøde var.

Ville skjære opp

30-åringen sa at han ville skjære opp liket og ba 22-åringen være med og bære avdøde ut på badet. 22-åringen var redd og ville ikke være med på dette. Han forlot deretter leiligheten.

30-åringen kontaktet 22-åringen på nytt klokken 10.30 og ba ham om å bli kjørt til Flassavatnet i Gjesdal. 30-åringen ba ham også om å ha med seg en koffert og parkere utenfor leiligheten.

22-åringen viste ikke da hva 30-åringen hadde gjort med avdøde, men at han oppfattet det slik at 30-åringen hadde ordnet liket. Han kom til leiligheten som avtalt og parkerte bilen med bagasjerommet mot inngangsdøren.

Kjørte vekk

Mens 22-åringen og 30-åringen holdt på med forberedelsene til å frakte liket kom to ruskonsulenter som arbeidet for de kommunale omsorgsboligene til stedet.

Disse ba dem om å forlate stedet. Etter en samtale med disse kjørte 30-åringen og 22-åringen vekk fra leiligheten klokken 11.45. Etter noen hundre meter ba 30-åringen om å bli satt av. Han sa han ville tilbake til leiligheten for å få med seg liket, men lyktes ikke med dette da ruskonsulentene hadde sjekket leiligheten og kontaktet politiet.

Jæren tingrett var ikke i tvil om at liket og bevisene fra stedet ville ha blitt fjernet, dersom ikke ruskonsulentene hadde kommet til stedet.

Straffen ble fengsel i 120 dager og 22-åringen fikk også inndratt bilen sin.

