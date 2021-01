Skulle få metamfetamin fra Mexico

3. mars i år må en 43 år gammel mann fra Stavanger møte i retten tiltalt for grov narkotikaovertredelse.

Bakgrunnen for det er at han skal ha forsøkt å medvirke til innførsel og distribusjon av omkring ett kilo metamfetamin.

43-åringens medvirkning skal ha bestått i at han sto som mottaker av pakken med metamfetamin som ble sendt fra Mexico, via USA og videre til Norge.

Etter at dette var gjort skulle han bringe videre narkotikaen til for politiet ukjente personer mot et vederlaget i form av 100 gram metamfetamin.

Ifølge tiltalen lyktes han ikke med dette da pakken ble stoppet av tollvesenet i USA, og metamfetaminet ble beslaglagt.

Pakken ble deretter sendt til Norge hvor 43-åringen skal ha blitt pågrepet av politiet kort tid etter at han skal ha mottatt pakken.

LES OGSÅ: Skulle bare levere noe på Hundvåg – ble tatt av politiet

LES OGSÅ: Syklist presset av veien