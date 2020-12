Skulle bare levere noe på Hundvåg – ble tatt av politiet

19-åringen fra Egersund kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett.

Der forklarte han at han natt til 20. november i år hadde overnattet hos en kamerat.

Kameraten spurte om han kunne overlevere noe for ham på Hundvåg for 1500 kroner.

Ifølge 19-åringen sa han ja på grunn av dårlig økonomi.

LES OGSÅ: Drakk en halvflaske med 60 % sprit og dro på byen

I bilen sammen med ham var det to andre, og en av disse tente en joint på veien. De ble stanset på veien av politiet og 19-åringen ble ransaket.

Politiet fant da kniv, slåsshanske og narkotika på ham. Ifølge 19-åringen visste han hva han hadde på seg. Han forklarte i retten at hasjen som lå i snusboksen var hans og at den øvrige narkotikaen var kameratens.

Dermed kom Dalane tingrett til at han skulle dømmes for å ha oppbevart 7,4 gram cannabis og 240 narkotiske tabletter. Retten kom også til at han skulle dømmes for bruk av narkotika og for å ha båret en kniv og en slåsshanske.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var positivt at 19-åringen hadde brutt med sitt tidligere miljø. Straffen ble betinget fengsel i 21 dager og en bot på 4000 kroner.

LES OGSÅ: Jobbet i butikk – leverte ut varer til kameratene uten å ta betalt

LES OGSÅ: Kjørte bil på parkeringsområde – mistet førerretten for alltid