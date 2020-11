Skulle bare flytte bilen – må ut med 100.000 kroner

44-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Kjøringen fant sted litt over midnatt 29. desember i fjor.

Han skulle da flytte bilen inne på et privat gårdstun, for å slippe ut en annen bil. I den forbindelse rygget han noen meter og kolliderte i en annen parkert bil. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 01.21 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,77 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,54.

«Det er heller ikke tvil om at han bevisst hadde drukket flere enheter alkohol i timene forut for kjøringen, og at han var klar over at han var påvirket av alkohol da han kjørte. Han var i det minste uaktsom når det gjaldt påvirkningsgraden» heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Skjerpende

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han bare hadde kjørt et par meter inne på et privat gårdstun, noe som talte for at trafikksikkerhetsrisikoen var lav. Samtidig mente retten at det var skjerpende at han hadde rygget inn i en parkert bil og at han hadde en høy ruspåvirkningsgrad.

Retten kom også til at saksbehandlingen ikke hadde vært av en slik lengde som ga grunnlag for noen straffereduksjon og dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 18 dager.

44-åringen har en brutto månedsinntekt på 75.000 kroner. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at han skulle dømmes til å betale en bot på 100.000 kroner, noe som er under hovedregelen på halvannen ganger brutto månedsinntekt.

44-åringen forklarte i retten at en bot på 100.000 kroner ville ramme ham urimelig hardt og begrunnet dette på flere måter.

Retten kom til, under noe tvil, til at boten skulle settes til 100.000 kroner og viste til allmennpreventive hensyn og hensyn til lik behandling av like overtredelser må veie tungt.

«Sammenholdt med siktedes øvrige økonomiske situasjon, herunder hans formuesgoder og gjeld, kan ikke retten se at boten vil ramme han hardere enn det som har vært lovgivers intensjon», heter det i dommen.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

