– Skrek «motherfuckers» til tilfeldig forbipasserende

6. april må en 28 år gammel mann fra Storhaug møte i retten.

Bakgrunnen for det er at han den 28. oktober i fjor tok tak i en politibetjent som hadde grepet inn i en slåsskamp.

Da han like etterpå ble fraktet til arresten skal han gitt uttrykk for at han ville drepe familiene til de to politibetjentene.

Også den 7. desember skal han ha truet en politibetjent.

I tillegg skal han skreket «motherfuckers» og «jeg skal drepe dere» til tilfeldig forbipasserende på Skagenkaien den 26. desember i fjor.

Dette skal ha funnet sted like etter at han hadde dyttet en dørvakt på et utested i ryggen.

