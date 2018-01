Skoleklasse solgte toalettpapir – mor stjal pengene

Roganytt

En kvinne fra Rogaland er nylig dømt for grovt underslag.

Dette i forbindelse med at hun har vært kasserer i en barne- og ungdomsorganisasjon i Rogaland.

Den første overføringen fant sted den 7. januar 2016 i forbindelse med at hun tok ut 3000 kroner fra organisasjonens konto og satte disse inn på sin egen.

Ifølge kvinnen tenkte hun at dette var et kortvarig lån og at pengene skulle betales tilbake.

Det gjorde hun ikke og foretok to nye uttak på 5000 kroner den samme måneden.

Nye overføringer

Den 1. februar 2016 betalte hun tilbake 5000 kroner, men foretok tre overføringer på 11.500 til sin egen konto senere samme måned.

I mars 2016 overførte hun ved fem anledninger 22.000 kroner til egen konto.

Den 15. mars 2016 overførte hun 38.000 kroner fra en konto som hun disponerte og som tilhørte klassen som et av barna hennes gikk i til organisasjonens konto. Dette var penger som var betalt inn av foreldre i klassen etter salg av toalettpapir.

Også i april og mai 2016 overførte hun henholdsvis 11.800 kroner og 37.000 kroner til sin egen konto.

Oppdaget

Forholdet ble oppdaget ved at lederen i barne- og ungdomsorganisasjon ble oppmerksom på at det var betydelig mindre penger inne på kontoen enn ved årsskiftet.

Kvinnen erkjente etter hvert at det var hun som hadde tatt dem.

Haugaland tingrett kom til at hun skulle dømmes for underslag av 106.000 kroner.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var skjerpende at hun hadde misbrukt den tilliten hun var gitt og at hun hadde handlet i strid med organisasjonens interesser.

I formildende retning la retten vekt på at hun har tilstått forholdet og at hun har foretatt tilbakebetaling av beløpet.

Retten kom til at hun skulle dømmes til 60 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

