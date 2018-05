Roganytt

Det var rundt klokken 12.00 tirsdag at brannmannskaper fra Stangeland stasjon rykket etter å ha fått melding om at en elev satt fast i et tre i Postveien i Stavanger.

– Brannvesenet bistår i å frigjøre en skoleelev som sitter fastklemt i et tre, melder vaktleder i Rogaland brann og redning.