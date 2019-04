Skogbrann ute av kontroll i Sokndal – starter evakuering

Skogbrannen i Sokndal, som politiet meldte om tirsdag ettermiddag, er fortsatt ute av kontroll, opplyser politiet på Twitter klokken 18.10.

«Den sprer seg vestover, i retning Årstad. Det vurderes fortløpende om der vil bli behov for evakuering av bebyggelse», skriver de.



Litt over klokken 19 melder politiet at en hytte ved Årstatjørn nå er evakuert da brannen nærmer seg. I 19.30-tiden kan NRK Rogaland opplyse at politiet starter evakuering av Bjånes og Nedre Lauvås i Sokndal, som begge er mindre boligområder. Tre helikoptere er i sving, ifølge dem.



Ifølge VG kan opptil 60 hus måtte evakueres.

Mange bekymret

Det meldt om minst to branner i området, skriver Dagbladet. Hele Sokndal sentrum er nærmest helt røyklagt, opplyser vaktleder i Rogaland brann og redning, Glenn Bjarne Dirdal, til avisen.

– Det er flere som ringer inn og melder om at hele sentrum er dekket av røyk. Mange av dem er bekymret, særlig når det er så mye røyk, sier han.

Kvinner hentet ut med helikopter

I 16-tiden meldte politiet på Twitter at fylkesvei 44 er sperret fra Åna Sira til Åmot bro, da det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området.

Klokken 15 ble to kvinner hentet ut av skogbrannen med helikopter.

«De to kvinnene på henholdsvis 45 og 53 år, var ute og gikk tur i området da de havnet midt i denne gressbrannen. De er nå tilsett av ambulansepersonell på stedet. De er å anse som uskadd og kjører hjem derfra selv», skrev politiet på Twitter rundt klokken 16.

Brenner også i Vest-Agder

Tirsdag brøt det også ut en skogskogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund. Sivilforsvaret er også varslet. Denne er nå under kontroll, skriver NTB.

Det brøt også ut brann på Utland i Lyngdal, samt ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad.

– Det blåser kraftig i området, så Agder 110 ber innstendig om at IKKE folk tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet, ifølge nyhetsbyrået.