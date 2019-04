Skogbrann ute av kontroll i Sokndal – flere hus og hytter er evakuert

Skogbrannen i Sokndal, som politiet meldte om tirsdag ettermiddag, er fortsatt ute av kontroll, opplyser politiet til RA klokken 19.30.



– Status på brannen nå er at vi ikke har kontroll. Den sprer seg vestover, og vi er i gang med å evakuere boligfeltet på Nedre Lauvås, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand.



I 16-tiden meldte politiet på Twitter at fylkesvei 44 er sperret fra Åna Sira til Åmot bro, da det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. To timer senere kunne politiet opplyse at brannen sprer seg vestover, i retning Årstad. «Det vurderes fortløpende om der vil bli behov for evakuering av bebyggelse», skrev politiet på Twitter.

Har satt krisestab

Litt over klokken 19 ble en hytte ved Årstatjørn evakuert da brannen nærmet seg. Og i 19-30-tiden er politiet altså i gang med evakueringen av Nedre Lauvås. VG får opplyst at opptil 60 hus kan måtte evakueres. Et 20-talls av disse befinner seg i Nedre Lauvås.

Over 150 personer fra brannvesenet, politiet, sivilforsvaret og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) deltar i arbeidet, melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 20.50 tirsdag kveld.



Tre brannhelikoptre er også satt inn i arbeidet. Det er ikke kontroll på brannene.

Ifølge Sokndal kommune blir evakuerte fraktet til Sokndalshallen, og kommunen har satt krisestab på rådhuset. De ber om at huseiere i området det brenner, tar en sjekk rundt huset sitt i løpet av natten.

Får mange meldinger

I pressemeldingen fra politiet tirsdag kveld meldes det at situasjonen er uoversiktlig og politiet får mange meldinger fra innbyggere og mannskaper fra nødetatene om at det brenner ulike steder.

Flere hus og hytter er evakuert, og det blir fortløpende vurdert videre evakuering. Det er foreløpig ikke meldt om skadede personer, men i tillegg til brannen er det mye røyk i området, sier operasjonslederen.

Brannområdet strekker seg nå fra Skinnstakktjørn og Oddrevatnet i øst, til Nedre Lauvås i vest, til Åmot i nord og innerst i Jøssingfjorden i sør, får RA opplyst fra politiet i 19.30-tiden.



Sterk vind gjør slokningsarbeidet vanskelig, ifølge politiet.

De ber publikum om å holde seg borte fra veisperringer som er satt opp for å unngå at nødetatene og andre hjelpemannskaper blir hindret fra å komme inn i områdene. Fylkesvei 44 er sperret mellom Åna Sira og Åmot bro.

Sør-Vest politidistrikt vil fortløpende orientere om ny utvikling på Twitter.

Kvinner hentet ut med helikopter

Klokken 15 ble to kvinner hentet ut av skogbrannen med helikopter.

«De to kvinnene på henholdsvis 45 og 53 år, var ute og gikk tur i området da de havnet midt i denne gressbrannen. De er nå tilsett av ambulansepersonell på stedet. De er å anse som uskadd og kjører hjem derfra selv», skrev politiet på Twitter rundt klokken 16.

Tirsdag brøt det også ut en skogskogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund. Sivilforsvaret er også varslet. Denne er nå under kontroll, skriver NTB.

Det brøt også ut brann på Utland i Lyngdal, samt ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad.

– Det blåser kraftig i området, så Agder 110 ber innstendig om at IKKE folk tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet, ifølge nyhetsbyrået.