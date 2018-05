Skatefirma ble tvangsoppløst

Roganytt

Det var Stavanger tingrett som tvangsoppløste firmaet Skatan Construction & Music Production AS i midten av forrige uke.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Skatan Construction & Music Production AS ikke har sendt inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.

Skatan Construction & Music Production AS har blant drevet med bygging av rullebrettramper.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

