Skamslo samboeren og gjemte seg i en busk

En 34 år gammel mann møtte nylig i retten tiltalt for omfattende vold mot samboeren sin.

Tidlig om morgenen den 4. november rykket politiet ut til parets leilighet i Stavanger etter melding om mulig vold.

Fornærmede ble funnet kraftig forslått og med blødende sår, blant annet fra munnen – og ble tatt med til sykehuset for legeundersøkelse og behandling.

34-åringen ble funnet av en politihund i forbindelse med at han skjulte seg i en busk i nærheten av leiligheten, og pågrepet.

Han ble løslatt etter kort tid og ilagt besøksforbud i forhold til samboeren.

23. november ble han pågrepet på nytt etter at fornærmede utløste en voldsalarm, da hun mente at han forfulgte henne i Stavanger sentrum.

34-åringen har siden dette vært varetektsfengslet.

I forbindelse med bevisvurderingen la Stavanger tingrett vekt på forklaringen til en nabo av paret.

Hørte skrik

Han forklarte at han om morgenen 4. november hørte skriking fra en kvinne. Da skrikene ikke ga seg gikk han ut og så en mann som mer eller mindre sto ovenfor en kvinne og at han ropte at han ville varsle politiet.

Retten kom til at den skulle legge kvinnens forklaring om volden til grunn og at hun også ble slått med en stol.

Stavanger tingrett kom også til at 34-åringen skulle dømmes for en rekke andre voldsepisoder mot samboeren i perioden fra mai 2017 til 4. november i fjor.

Gravid

Blant annet skal han ha slått henne i ansiktet mens hun var gravid, og deretter truet med å slå henne med et balltre.

Retten kom til at 34-åringen skulle dømmes for mishandling i nære relasjoner.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten mest vekt på volden som fant sted den 4. november.

I skjerpende retning kom retten til at han også tidligere er dømt for vold, blant annet mot en tidligere samboer.

Dermed ble straffen satt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Han ble også dømt til å betale samboeren 90.000 kroner i oppreisningserstatning og fikk kontaktforbud mot henne i fire år.

