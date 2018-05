Skallet ned politimann ved utested i Stavanger

Roganytt

Klokken 01.28 ble en mann i 40-årene bortvist fra sentrum etter å ha vært i klammeri med en vakt på et utested i Stavanger. Det melder Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 02.48 måtte en hissig og beruset mann i 20-årene legges i jern av politiet. Mannen hadde oppført seg truende mot flere personer ved et annet utested. Mannen ble satt i arresten.

Fikk springskalle

To hissige og berusede menn skal ha slått etter en vekter ved et utested i Stavanger ved tre-tiden. En politibetjent ble skallet ned da patruljen gikk inn for å få kontroll på personene. Politibetjenten som ble angrepet er lettere skadet.

- Vår mann ble truffet i kjevepartiet, men har det etter forholdene bra, sier operasjonsleder til RA.

Begge ble arrestert, og den ene anmeldt for vold mot politiet.