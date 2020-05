Skal ha voldtatt jente og truet med å ringe foreldrene hennes dersom hun ikke gjorde som han sa

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en mann i slutten av 40-årene.

Mannen er bosatt i Ryfylke og skal ha utsatt fem jenter for seksuelle overgrep.

Når det gjelder den ene jenta er mannen tiltalt for voldtekt ved at han ved vold eller truende atferd skal ha fått fornærmede til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Handlingen skal ha funnet sted i perioden fra 22. november til 28. desember 2015, og i denne perioden var fornærmede 14 år gammel.

Truet

Ifølge tiltalen skal han via Skype ha tvunget fornærmede til å utføre seksuell omgang med seg selv, ved å true med at han ville ta sitt eget liv, og ringe foreldrene hennes dersom hun ikke gjorde som han sa.

Når det gjelder de andre fornærmede skal også disse overgrepene ha funnet sted via Skype.

Tiltalen her lyder på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuell krenkende atferd.

Utgitt seg for å være gutt (17)

I forhold til to av de fornærmede skal han også ha utgitt seg for å være en 17 år gammel gutt.

Tiltalen lyder også på besittelse og deling av overgrepsmateriale.

Det er satt av en uke til saken som skal opp i Haugaland tingrett i slutten av mai.

Advokat Sverre Hetland er oppnevnt som mannens forsvarer.

Statsadvokat Folke Åmlid skal være aktor i saken.

