Skal ha voldtatt jente (13)

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 20 år gammel mann fra Jæren.

Mannen er tiltalt for voldtekt ved at han forut for april 2019 ved flere anledninger skal ha hatt seksuell omgang med fornærmede som var 13 år gammel.

Tiltalen lyder også på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Dette ved at han skal ha hatt seksuell omgang med den samme fornærmede fra april 2019 til mars i år.

Saken skal opp i Jæren tingrett 28. januar neste år og mannen er også tiltalt for å ha filmet fornærmede i forbindelse med den seksuelle omgangen.

Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av fornærmedes bistandsadvokat.

