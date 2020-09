Skal ha utsatt mann for grov vold, ranet ham, ødelagt salongbord og knust TV med kanne

To 18 år gamle menn må 7. oktober møte i Stavanger tingrett.

19. januar i år skal de to ha befunnet seg i en bolig på Stokka i Stavanger.

Her skal de ha slått fornærmede flere ganger i ansiktet, hodet og brystregionen med knyttet neve. Den ene 18-åringen skal også ha skallet fornærmede slik at han falt i bakken.

Ifølge tiltalen skal ført til hjernerystelse og brudd i ribben hos fornærmede.

Like etter at voldsutøvelsen skal ha funnet sted skal den ene 18-åringen ha forsynt seg med en klokke og to mobiltelefoner som tilhørte fornærmede.

Den andre 18-åringen skal også ha holdt en kniv mot hodet til fornærmede og kastet et salongbord slik at beina på dette ble ødelagt.

Han skal også ha kastet en kanne i en TV slik at skjermen knuste, samt knust tallerkener.

Det er tatt forbehold om påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

Den ene av 18-åringene er også tiltalt for andre lovbrudd.

24. januar i år skal han ha ringt til en videregående skole på Jæren og sagt at «det er skyting i B-bygget. Dere må løpe», eller lignende.

18-åringen må også svare for flere butikktyverier på Kvadrat og for å ha gått rundt med en gassrevolver.

