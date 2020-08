Skal ha truet med å finne barna hans og ta dem

En 66 år gammel mann fra Tau er tiltalt for å ha kommet med trusler mot en politibetjent.

I forbindelse med at politiet undersøkte hans rolle i forbindelse med en ildspåsettelse skal han ha sagt til en politibetjent «nå er det like før du får deg en neve» og at han skulle finne barna hans og ta dem eller lignende.

66-åringen må også svare for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort mens han var påvirket av alkohol den 1. november 2018.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 26. august i år.

