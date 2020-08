Skal ha tømt bensin foran inngangspartiet til Nav-kontor

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 29 år gammel mann fra Stavanger.

Tiltalen lyder på en rekke trusler mot ansatte i Nav. 13. februar 2018 skal han ha vært på et Nav-kontor i Stavanger. I forbindelse med at han ville at en ansatt i skulle hjelpe ham med å få ny bolig, skal han ha sagt til den ansatte at han skulle ta ungene hans hvis han ikke fikk det som han ville.

Den 23. februar samme år skal han ha ringt til et Nav-kontor i Stavanger og bedt om å få snakke med leder. Da han ikke fikk dette skal han ha sagt at han skulle gå ned til Nav-kontoret, sprenge hele Nav og knuse alle rutene eller lignende. Like etterpå skal han ringt politiets nødnummer og gjentatt at han ville sprenge Nav.

Også 26. juli 2018 skal han ha ringt til et Nav-kontor i Stavanger og bedt om å få snakke med en saksbehandler. Da han ikke fikk dette skal han ha gitt uttrykk for at han ville brenne hele Nav og hele landet.

Den 24. august 2018 skal han på nytt ha ringt til et Nav-kontor og skal ha sagt at han ønsket å få utbetalt penger og at han ville brenne ned Nav.

19. august 2018 skal han også helt bensin langs inngangspartiet til et Nav-kontor i Stavanger.

29. januar 2018 skal han også ha skadet en dør på Stavanger universitetssjukehus.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 15. september i år.

