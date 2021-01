Skal ha svindlet Nav

28. januar i år må en 34 år gammel mann møte i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra juni til oktober 2017 skal han ha innlevert meldekort til Nav der han unnlot å føre timene han jobbet hos to arbeidsgivere der den ene av disse var et entreprenørfirma. Dette skal ha ført til at han fikk utbetalt 89.010 kroner som han ikke hadde krav på.

Det er politiadvokat Vivild Omdal Bredal som har tatt ut tiltale mot mannen.

LES OGSÅ: Var i utlandet – fikk moren til å sørge for at han fikk utbetalt dagpenger fra Nav