Skal ha slått konduktør som krevde betaling

7. januar neste år må en 45 år gammel mann fra Nærbø møte i Jæren tingrett.

Tiltalen lyder på at han ved vold har søkt å påvirke yrkesutøvelsen til en særskilt utsatt yrkesgruppe.

Dette ved at han 5. juni 2018, omkring klokken 13.15, på toget fra Bryne til Stavanger skal ha slått mot en togkonduktør i forbindelse med at vedkommende krevde betaling for togbilletter.

Da toget ankom Sandnes sentrum like etter skal han ha fulgt etter konduktøren ut på perrongen og slått ham flere ganger i skulder og/eller bryst.

Tiltalen lyder også på at han skal ha oppbevart narkotika.

3. desember 2018 skal han ha hatt 145 valiumtabletter, samt litt over 100 andre narkotiske tabletter av forskjellig slag.

LES OGSÅ: Tesla-fører kjørte i 102 km/t i 80-sone – mistet førerkortet

LES OGSÅ: Skal ha sagt at han ville gå ned til Nav-kontoret og sprenge hele Nav