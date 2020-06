Skal ha sendt bilder som viste hennes og hennes døtres eiendeler som var ødelagt eller satt fyr på

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 36 år gammel mann fra Sandnes.

11. oktober i fjor skal han ha sendt flere truende meldinger og bilder til samboeren sin.

Ifølge tiltalen skal han ha skrevet: « Jeg har en 9 mm pistol i hus men den får du ikke bilde av. Du må bare fortsette å gjøre mitt liv kjipt jeg kommer til å gjøre det samme mot deg» og «jeg regner med at du skjønner om du viser deg her igjen uansett om du er her med politi eller familien din så smeller det».

Flere av bildene han skal ha sendt skal ha vist samboerens og hennes døtre sine eiendeler som var ødelagt eller satt fyr på.

Samme dag skal han ha blitt pågrepet av politiet, og under transport til legevakt, skal han ha sparket i et pleksiglass i politibilen, slik at dette knuste.

Som en følge av dette skal en politibetjent fått et lite kutt i ansiktet.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 26. oktober i år.

Det er tatt forbehold om legge ned påstand om erstatning /oppreisning.

