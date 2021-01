Skal ha sagt «neger» til person i butikk

En 35 år gammel mann fra Stavanger må i retten for å ha kommet med en hatefull ytring.

Saken mot 35-åringen skal opp i Stavanger tingrett 2. mars i år. Ifølge tiltalen skal han ha vært i en dagligvarebutikk i Stavanger sentrum 31. januar 2019. I butikken skal han ha vært høylytt og sagt gjentatte ganger «neger» til en person som var i butikken.

35-åringen, må også svare for en rekke andre lovbrudd.

Blant annet skal han ha spyttet på en vekter i Verksgata 13. mars 2019.

3. oktober 2019 skal han ha båret en kniv. Ifølge tiltalen skal han ha rettet denne mot en person i Kongsgata i Stavanger. 8. juli i fjor skal han ha båret en 30 centimeter lang jernstang med skarp spiss. Denne skal han ha holdt mot to menn som befant seg på Storhaug.

15. august i fjor skal han også ha båret en batong i en slire i beltet, samt en sprettert. 25. september i fjor skal han også ha hatt en mindre mengde med amfetamin i bukselommen.

35-åringen må også svare for to tilfeller av naskerier. Dette ved at han 19. mars 2019 skal ha stjålet en ytterjakke til 1200 kroner fra en butikk i Stavanger.

13. juli i fjor skal han også ha stjålet solkrem, deodorant og barberingsprodukter til en samlet verdi av 508 kroner fra en butikk i Stavanger.

