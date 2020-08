Skal ha sagt at hvis han ikke hadde vært så religiøs så ville han ha skutt dem

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot den 23 år gamle Sandnes-mannen.

Natt til den 15. desember i fjor skal han ha slått seg vrang på byen i Stavanger. Først skal han ha ropt til vaktene på et utested at han skulle p*** moren til vaktene på stedet.

Da politibetjenter kom for å ta kontroll på ham skal blant annet sagt at «han skulle ta dem», «han kjente mange folk i miljøet, og at «han ville p*** dem og p*** familiene deres».

Han skal også ha sagt at «hvis han ikke hadde vært så religiøs så ville han ha skutt dem» og at «de skulle leve resten av livet i frykt» eller lignende.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 15. desember i år og da må 23-åringen også svare for å ikke ha forlatt byen til tross for at han var gitt pålegg om dette.

