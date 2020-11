Skal ha sagt at han ville gå ned til Nav-kontoret og sprenge hele Nav

En 30 år gammel mann må svare for flere trusler mot ansatte i Nav.

Den første trusselen skal ha funnet sted i et Nav-kontor i Stavanger 13. februar 2018. I forbindelse med at han ville at en boligkonsulent skulle hjelpe ham med å få en ny bolig, skal han ha sagt til vedkommende at han skulle ta ungene hans, dersom han ikke fikk det som han ville.

23. februar 2018 skal han ha ringt til Nav og bedt om å få snakke med en leder. Da han ikke fikk dette skal han ha sagt at han skulle gå ned til Nav-kontoret, sprenge hele Nav og knuse alle rutene.

Kort tid etter dette skal han ha ringt politiets nødnummer og gjentatt at han ville sprenge Nav med mer.

Også 26. juli skal han ha truet med at han ville brenne hele Nav og hele landet da han ikke fikk snakke med en saksbehandler.

24. august 2018 skal han på nytt ha ringt til et Nav-kontor og sagt at han ønsket å få utbetalt livsopphold og brenne ned Nav, om det er det siste han må gjøre eller lignende.

19. august 2018 skal han også ha helt bensin langs inngangspartiet til et Nav-kontor i Stavanger.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 25. januar neste år.

