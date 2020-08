Skal ha sagt at de var så stygge at hun spydde og forsøkt å kaste opp ved å stikke fingeren i halsen

Tirsdag må en 29 år gammel kvinne møtte i Stavanger tingrett tiltalt for ymse relatert til en tur på byen.

Omkring klokken 03.10 den 23. mars i år skal en politibetjent ha fjernet henne fra et utested i Stavanger.

Ifølge tiltalen skal kvinnen har hermet etter dialekten hans, gjentatt det han sa, kalt ham det dummeste mennesket hun hadde møtt og vist langfingeren til ham.

Utenfor utestedet skal hun i beruset tilstand ha dyttet til en mann, samt oppført seg aggressivt og høylytt slik at forbipasserende ble forstyrret.

I den forbindelse skal hun fått et pålegg av en politibetjent om å forlate Stavanger sentrum fram til klokken 08.00 samme dag.

Forsøkte å klype

Dette skal trolig kvinnen ha nektet for ifølge tiltalen skal hun ha sparket mot beina og forsøkt å klype to politibetjenter i forbindelse med at hun skulle bringes inn til arresten.

I arresten skal hun ha spyttet en politibetjent i ansiktet og sparket mot flere andre politibetjenter og satt krokfot på en politibetjent slik at vedkommende falt i bakken.

Hun skal også ha sagt til politibetjentene at de har var «rotter», at «de var de dummeste personene som fantes».

Tiltalen lyder også på at hun skal ha sagt at de var «så stygge at hun spydde» og flere ganger ha forsøkt å framkalle oppkast ved å stikke fingeren i halsen.

