Skal ha ringt til kvinne 281 ganger uten å få svar

29-åringen fra Stavanger har fått et forelegg for at han ved skremmende eller plagsom opptreden har krenket en annens fred.

Dette ved at han i perioden fra 17. august til 2. september i fjor ringte en kvinne opp mot 281 ganger uten at hun svarte ham.

Han skal også i perioden fra 16. til 20. august i fjor ha sendt en rekke meldinger til kvinnen med truende og/eller sjikanerende til tross for at fornærmede den 17. august sendte meldinger der hun gjorde det klart at hun ikke ønsket kontakt med ham.

Forelegget lyder også på at han skal ha krenket et besøksforbud mot fornærmede.

29-åringen har nektet å vedta forelegget som er på 15.000 kroner og dermed skal saken opp i Lister tingrett den 8. september i år.

Der vil det bli lagt med påstand om en bot på 18.000 kroner og at 29-åringen også må betale sakskostnader.

