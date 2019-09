Skal ha oppstått slåssing etter trafikkulykke

Like før klokken 18.00 fikk politiet melding om en trafikkulykke med en buss involvert. Ulykken skal ha skjedd i krysset mellom Langgata og Gandsgaten i Sandnes.

I etterkant av trafikkuhellet har to personer som ikke var involvert, men var vitner til uhellet, startet å slåss. Politiet har kontroll på både fornærmede og mistenkte i denne saken. Som følge av slåsskampen ble fornærmede tatt med i ambulanse for en sjekk. Skadeomfanget er fortsatt ukjent.

To mannspersoner er mistenkt for å ha utøvd vold mot fornærmede. Begge to er pågrepet og kjøres til arresten.

Klokken 18.30 kunne politiet melde om at det ikke var noen personskader i forbindelse med trafikkuhellet mellom en buss og en personbil.