Skal ha misbrukt to jenter

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann.

Den lyder på at han skal fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuelle handlinger med seg selv.

Dette ved at han forut for den 16. august 2016, via Snapchat skal fått to 15 år gamle jenter til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Saken skal opp i tingrett 28. januar i år og advokat Anne Kroken er oppnevnt som 37-åringens forsvarer.

Eventuelle krav om erstatning vil bli fremmet av Helene Haugland som er de fornærmedes bistandsadvokat.

Politiadvokat Fredrik Soma skal være aktor i saken.

