Skal ha lånt penger ved å bruke konas bankkodebrikke

Saken mot den 42 år gamle mannen skal opp i Stanger tingrett 22. februar neste år.

Tiltalen lyder på grovt bedrageri ved at han i løpet av 2017 skal ha brukt konas bankkodebrikke og passord til å forlede finansinstitusjoner til å utbetale lån eller utstede kredittkort.

Ifølge tiltalen skal ha fortiet at han ikke var berettiget til å oppta lånene/kredittkortene og at kona ikke hadde samtykket til disse, og at lånene/kredittkortbruken utgjorde til sammen 1.553.645 kroner.

Det er tatt forbehold om inndragning av det aktuelle beløpet og det er også tatt forbehold om at 42-åringen må betale erstatning til kona og finansinstitusjonene.

