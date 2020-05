Politiet melder at UP har stanset et kjøretøy i Stavanger, hvor fører, mann i slutten av 20-årene, blir anmeldt for trusler mot politiet.

Dette fordi han skal ha kommet med muntlige trusler mot politipatruljen.

Det er opprettet sak på forholdet.

